Akkuyu Nükleer Santrali için 24 öğrenci daha Rusya’da eğitim alacak

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde lisans eğitimlerini tamamlayan ve gerçekleştirilen sınav sonuçlarına göre seçilen 24 öğrenci, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi’nde Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği ve Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği uzmanlık alanlarında yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya’ya gönderilecek.

EĞİTİM SONBAHARDA BAŞLIYOR

24 lisans mezunundan oluşan son grup, 2021 sonbaharında eğitime başlayacak. Öğrencilere konaklama imkanı ve sağlık sigortasının yanı sıra 3 bin 600 liralık da eğitim bursu da verilecek. Programa katılan öğrenciler, SPbPU’da 2 yıl boyunca eğitim görecek. Mesleki derslerde eğitim dili İngilizce iken, öğrenciler temel müfredata ek olarak Rusça derslere de katılabilecek.

3 BİN 600 TL BURS

Programa katılım koşullarına göre, öğrencilere yılda bir kez İstanbul - St. Petersburg - İstanbul güzergahında gidiş-dönüş uçak bileti, öğrenci yurdunda konaklama imkanı ve sağlık sigortası ile, yaklaşık 3 bin 600 lira tutarında bir eğitim bursu da verilecek. Programa katılan öğrenciler, SPbPU yüksek lisans programından mezun olup diplomalarını aldıktan sonra Akkuyu Nükleer A.Ş’de istihdam edilecek.

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İNŞAAT ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin 3 ünitesinde inşaat ve montaj çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 4. ünitenin bulunduğu alanda aktif inşaat hazırlıkları sürüyor. Program kapsamında , 36 MEPhI ve 49 SPbPU olmak üzere toplam 85 Türk öğrenci eğitimlerine devam ediyor.

186 GENÇ UZMANIN EĞİTİMİ TAMAM

2018’de 35, 2019’da 53, 2020’de 55 ve 2021’de 43 mezun ile toplamda 186 genç uzman, Akkuyu NGS personeli eğitim programı kapsamında eğitimini tamamladı. Mezunların tümü, Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından istihdam edilerek, Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatında görev yapıyor.

AKKUYU PERSONEL YETİŞTİRME PROGRAMI NEDİR?

Akkuyu NGS için personel yetiştirme eğitim programı, Türk vatandaşlar arasından seçilen uzmanların eğitilmesi ve daha sonra Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde istihdam edilmesi amacıyla “Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında Akkuyu NGS sahasında bir nükleer santralin inşası ve işletilmesi konusunda iş birliği yapılmasına ilişkin varılan anlaşma” gereğince uygulanıyor. Eğitim programı, 2011 yılında Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından başlatıldı. Uzmanların eğitim masrafları Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından karşılanıyor.

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