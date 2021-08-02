Alevler Bodrum'u da sardı

Bodrum’da Mazı Mahallesi’nde yangının etkisini arttırması ile önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri, lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edilmeye başlandı. İnceyalı mevkiinden teknelerle alınan vatandaşların güvenli bölgelere götürüldüğü öğrenildi.

Muğla ve Antalya’da 5 gündür devam eden orman yangınları söndürülmeye çalışıyor. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran’dan gelen uçak ve ekiplerin de yer aldığı çalışmalarda büyük bir mücadele veriliyor. Tarım ve Orman Bakanı, 117 yerde başlayan yangınlardan 111’nin kontrol altına alındığını açıkladı. Manavgat ve Bodrum’daki yangınlar ise rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayıldı.

Manavgat’taki yangının şiddeti fotoğraflara böyle yansıdı.

GÜNDEM Bakan Pakdemirli: Yedi bölgede yangın devam ediyor

DÜNYA El- Ezher Üniversitesi orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

MAHALLELER BOŞATILDI

Bodrum’un Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde yangın etkisini artırdı. Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 60 hanenin bulunduğu Gökpınar ve Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkili oluyor. Mahallelerin büyük kısmı tahliye edildi. Uzun süre yangının seyrini bekleyerek bölgeden uzaklaşmayan bazı mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması üzerine evlerinin etrafını sulayıp bölgeden ayrıldı. Marmaris’te de yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.

MANAVGAT’TA 5. GÜN

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki büyük yangın 5. gününde de kontrol altına alınamadı. Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi’ne sıçradı. Yangına havadan müdahale edildi. Yangında mahalledeki 10 ev alevler arasında kaldı.

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OYNAT 00:31 Bodrum Çökertme'de şiddetlenen alevlerden kaçış anları Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltılırken, vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine alındı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların araçlarıyla alevlerin arasından kaçtığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

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EVLER YANGINDA KÜL OLDU

Yanan evler, iş makinelerince yıkıldı. Alevler dün öğle saatlerinde yerleşim yerlerine çok yakın noktada yeniden büyüdü. Bölgeye karadan müdahale güç olduğu için yalnızca helikopterlerle müdahale edilebiliyor. Yerleşim yerlerine çok yakın olduğu belirtilen yangında, zaman zaman yüksekliği 20 metreyi bulan alevler oluştu. Yangın, Sırtköy Mahallesi’ni kuzey tarafından tamamen sardı. Mahalleye halen ara yoluyla bağlantı sağlanamazken, itfaiye ekipleri alevlerin yanmayan ormanlık alanlara sıçramaması için mücadele ediyor.

Aksungur 3 kişiyi kurtardı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İHA’nın, yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demir, Savunma Sanayisinin geliştirdiği İHA’ların yangınlarda aktif görev yaptığını hatırlatarak,

ifadesini kullandı.

GÜNDEM Aksungur İHA 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile oldu

Fahri ile eşi Andrea Yiğitokur

Yusuf Demirli

Can kaybı 8’e yükseldi

Manavgat’taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Mersin ve Muğla’daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sağlık durumu ile bölgede görevli personel sayısına ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında iki kişinin daha vefatıyla toplam ölü sayısının 8 olduğunu belirtti.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde çiftin cansız bedenleri bulundu. Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, evin bahçesindeki zeytinlikte çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur’a ait olduğu belirlendi.

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SU TAŞIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Manavgat’taki yangında ekipler ile vatandaşlara içme suyu taşıyan 41 yaşındaki Yusuf Demirli, yolda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Demirli’nin cenazesi, Boztepe Mahallesi’nde defnedilecek.

117 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’nın Manavgat, Muğla’nın Marmaris ve diğer yangınlara 16 uçak, 45 helikopter ve 4 bin 800 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli’nin akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre; son 5 günde 125 yangın çıktı, bunların 117’si söndürüldü ya da kontrol altına alındı. Antalya’nın Manavgat ve Muğla’nın Marmaris ilçelerindeki yangınlar ise devam ediyor.

16 UÇAK 45 HELİKOPTER

Bakan Pakdemirli devam eden yangınlara, 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinasıyla yaklaşık 4 bin 800 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Pakdemirli, sadece Muğla’da 4 uçak, 17 helikopter, 1 İHA ve bin 457 personelin görev başında olduğunu kaydetti.