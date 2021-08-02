Alevler Bodrum'u da sardı

Muğla ve Antalya’da 5 gündür devam eden orman yangınları söndürülmeye çalışıyor. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran’dan gelen uçak ve ekiplerin de yer aldığı çalışmalarda büyük bir mücadele veriliyor. Tarım ve Orman Bakanı, 117 yerde başlayan yangınlardan 111’nin kontrol altına alındığını açıkladı. Manavgat ve Bodrum’daki yangınlar ise rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayıldı.
MAHALLELER BOŞATILDI
- Bodrum’un Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde yangın etkisini artırdı. Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, 60 hanenin bulunduğu Gökpınar ve Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkili oluyor. Mahallelerin büyük kısmı tahliye edildi. Uzun süre yangının seyrini bekleyerek bölgeden uzaklaşmayan bazı mahalle sakinleri, alevlerin yaklaşması üzerine evlerinin etrafını sulayıp bölgeden ayrıldı. Marmaris’te de yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.
MANAVGAT’TA 5. GÜN
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki büyük yangın 5. gününde de kontrol altına alınamadı. Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi’ne sıçradı. Yangına havadan müdahale edildi. Yangında mahalledeki 10 ev alevler arasında kaldı.
EVLER YANGINDA KÜL OLDU
- Yanan evler, iş makinelerince yıkıldı. Alevler dün öğle saatlerinde yerleşim yerlerine çok yakın noktada yeniden büyüdü. Bölgeye karadan müdahale güç olduğu için yalnızca helikopterlerle müdahale edilebiliyor. Yerleşim yerlerine çok yakın olduğu belirtilen yangında, zaman zaman yüksekliği 20 metreyi bulan alevler oluştu. Yangın, Sırtköy Mahallesi’ni kuzey tarafından tamamen sardı. Mahalleye halen ara yoluyla bağlantı sağlanamazken, itfaiye ekipleri alevlerin yanmayan ormanlık alanlara sıçramaması için mücadele ediyor.
Aksungur 3 kişiyi kurtardıCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İHA’nın, yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Demir, Savunma Sanayisinin geliştirdiği İHA’ların yangınlarda aktif görev yaptığını hatırlatarak, “AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu.” ifadesini kullandı.
Can kaybı 8’e yükseldi
Manavgat’taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Mersin ve Muğla’daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sağlık durumu ile bölgede görevli personel sayısına ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında iki kişinin daha vefatıyla toplam ölü sayısının 8 olduğunu belirtti.
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evin bahçesinde çiftin cansız bedenleri bulundu. Daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde ve çevresinde yapılan incelemede, evin bahçesindeki zeytinlikte çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin Fahri ile eşi Alman Andrea Yiğitokur’a ait olduğu belirlendi.
SU TAŞIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Manavgat’taki yangında ekipler ile vatandaşlara içme suyu taşıyan 41 yaşındaki Yusuf Demirli, yolda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Demirli’nin cenazesi, Boztepe Mahallesi’nde defnedilecek.
117 yangın kontrol altına alındı
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’nın Manavgat, Muğla’nın Marmaris ve diğer yangınlara 16 uçak, 45 helikopter ve 4 bin 800 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Bakan Pakdemirli’nin akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre; son 5 günde 125 yangın çıktı, bunların 117’si söndürüldü ya da kontrol altına alındı. Antalya’nın Manavgat ve Muğla’nın Marmaris ilçelerindeki yangınlar ise devam ediyor.
16 UÇAK 45 HELİKOPTER
Bakan Pakdemirli devam eden yangınlara, 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinasıyla yaklaşık 4 bin 800 personelle müdahale edildiğini açıkladı. Pakdemirli, sadece Muğla’da 4 uçak, 17 helikopter, 1 İHA ve bin 457 personelin görev başında olduğunu kaydetti.