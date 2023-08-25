Alevlerin arasından kurtuldular

Alev savaşçıları, rüzgarın etkisiyle saatler içinde 15 kilometrelik alana yayılan yangında metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerle korkusuzca mücadele etti. Alanda ekip ruhuyla hareket eden orman işçileri, sahada büyük bir cesaret örneği sergiledi. Yangını söndürebilmek için, ekipler havadan ve karadan yoğun mücadele verdi. Karadaki ekipler köylerden, hava araçları ise denizden su takviyesi yaparak alevlerin söndürülmesi için ilk günden bu yana büyük çaba sarf etti. Çok sayıda gönüllü de söndürme çalışmalarına destek oldu. Canları pahasına alevlerin arasına dalan Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sayesinde, yangın dün kontrol altına alınabildi.

Burak Doğan (ortada)

EĞİTİM KURTARDI

Yangına müdahale ederken alevler arasında kalan işçiler Yeni Şafak’a konuştu. İlk andan itibaren sahada olan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın ters dönmesiyle bir anda alevlerin ortasında kaldı. Büyük tehlike atlatan ekip, aldığı eğitim sayesinde kurtuldu. Ekipteki Hamit Aslan, o anları şöyle anlattı: “Bizim araçlarımız tesisatlı oldukları için, aracın kendini ıslatma özelliğinden faydalandım. Yağmurlama diye bir sistem var bizde. Onları açıyoruz, yangın üzerimizden geçse bile sıkıntı olmadan hallediyoruz. Aldığımız eğitimler sayesinde kurtulduk açıkçası. Birden çıkamadık ormandan, yangının içinde kaldık. Panik yapsak tehlikeli sonuçlar alabilirdik.”

Köy külle tutuştu

Orman yangını Yağcılar Köyü’nde büyük hasara yol açtı. Ev, depo, traktör ve tarım araçlarının yandığı köyde çok sayıda hayvan da telef oldu. Köyde hasar tespit çalışması başlarken, köy halkı canlarını kurtarabildiklerine şükrediyor. Yağcılar’da yaşayan Zeki Demir hayvanlarını kurtarmaya çalışırken ölümden döndü. Yüzü ve elleri yanan Demir, köyü rüzgarla gelen külün tutuşturduğunu söyledi: “Burada hiç ateş yoktu, kül düştü. Önce bahçe tutuştu, oradan ahırları sardı. 35 hayvan vardı, hiçbirini kurtaramadık. Söndürüyoruz, yine yanıyor. Yukarıdan ateş yağıyor. Çok mücadele ettik ama ateşin önüne geçilmiyor.”

Basri Tezel Zeki Demir

20 yıllık emeği gitti

Hediyelik eşya imalatı yaptığı iş yeri, kümesi ve küçükbaş hayvanları yanan Basri Tezel, alevlerin bir anda köye geldiğini söyledi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Tezel, “20 yıllık emeğim kül oldu. Hayvanlarım yandı. Hiçbirini kurtaramadım. Geriye bir şey kalmadı” dedi.

MEZARLIK YANDI

Yangında büyük hasar gören Yağcılar Köyü’nde mezarlar da alev alev yandı. Yağcılar Köyü yangında ağır hasar alan köylerden biri oldu. 4 evin yandığı köyde mezarlık da alevlere teslim oldu.







