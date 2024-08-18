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Alevlerle mücadelede son durumu Bakan Yumaklı paylaştı: Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangınına ilişkin iki kişi yakalandı

Türkiye, günlerdir yurdun ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Muğla, Bolu, Uşak ve Karabük'te çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekiple müdahalede bulunulurken, alevlerle mücadeleye ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son bilgileri paylaştı. Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla'daki; Karabük'ün Ovacık ilçesindeki ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi. Öte yandan Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

20:26 - 18/08/2024 الأحد
Güncelleme: 20:53 - 18/08/2024 الأحد
Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu paylaştı.
Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük, İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu Göynük'teki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Karabük, İzmir, Bolu, Muğla ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarına çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da Günlerdir süren yangınlarla mücadeledeki son durumu paylaştı.

"Yatağan'da risk yok ancak 58 ev tedbiren boşaltıldı"

Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla; Karabük'ün Ovacık ilçesindeki ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Türkiye'de son dört günde 247 yerde yangın çıktığını ve bunların 241'inin kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı ayrıca endişeye sevk edecek bir durumun olmadığının da altını çizdi.

Muğla Yatağan'da bir riskin olmadığını ancak üç köyde 58 evin tedbiren tahliye edildiğini sözlerine ekleyen Yumaklı, Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangında soğutma çalışmalarının gece boyu süreceği aktardı.

Baba ile oğlu gözaltına alındı

Öte yandan Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yava Mahallesi'nde çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını da sürdürüyor.

Yerli ve milli Nefes T-70, Ula'da yangınla mücadelede etkili rol oynuyor

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalede bulunan yerli ve milli 'Nefes T-70' yangın söndürme helikopteri, alevlerle mücadelede etkili rol oynuyor.

Ula ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri ve uçakları, hızla büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için aralıksız çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine dahil olan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ile Skorsky tarafından ortak üretilen ve OGM envanterinde yer alan ilk yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıyan yerli ve milli 'Nefes T-70' yangın söndürme helikopteri de Ula yangınında görev yapıyor. Yangın alanında yoğun bir hava trafiği yaşanırken, 'Nefes T-70' helikopterinin su kaynağından su alma anları kameralara yansıdı. OGM'ye geçtiğimiz yıl teslim edilen helikopter yangınlarla mücadelede önemli bir rol üstlenirken, yangına yapılan müdahalede gösterdiği performans yerli ve milli üretimlerin orman yangınlarıyla mücadelede ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.


Alevlere kesintisiz müdahale: Devletin tüm imkanları seferber edildi üç bölgede yangın kontrol altında

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken tedbir amacıyla; İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üç bölgede yangının kontrol altına alındığını açıklarken, "15 Eylül'e kadar alarm durumundayız. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Bir çakmak bile çakmayın" diyerek uyardı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.



#Orman Yangını
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