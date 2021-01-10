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Aleyna Çakır’ın ölümünün süphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan gözaltına alındı

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacak.
Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacak.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu özendirme suçundan işlem yapılacak

Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Başsavcılıktan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olay hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında, şüpheli şahıs Ü.U.’nun yanında bulunan diğer şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.’nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir.

Soruşturmanın gelinen aşamasında, şüpheli Ü.U. yakalanarak Türk Ceza Kanunu’nun 190 ve 191. maddelerinde düzenlenen ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek’ eylemlerinden gözaltına alınmıştır. Diğer şüpheli T.K.’nin ise kolluk birimlerince yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. İlgili şüpheliler hakkındaki soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

  • Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarını öldüresiye döven, ölümle tehdit eden ancak dosyada şüpheli olarak bile yer almayan sevgilisi Ümitcan Uygun’ın tutuklanmasını istemişti.

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