Aleyna Çakır’ın ölümünün süphelisi Uygun için 10 yıl hapis istemi

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
İddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun hakkında "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Ne olmuştu?
Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun, hakimlikte alınan ifadesinin ardından "uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek" suçlamasıyla 11 Ocak'ta tutuklanmıştı.