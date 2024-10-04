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Alkol satışı için yasa teklifi vermiş!

Alkol satışı için yasa teklifi vermiş!

Uğur Duyan
04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Ediz Ün
Ediz Ün

Gümrükten 2 milyon liralık sigara ve elektronik sigara malzemesini kaçırmakla suçlanan eski CHP'li Edirne milletvekili Ediz Ün'ün, alkol satışını düzenleyen kanunun değiştirilmesi için yasa teklifi verdiği ortaya çıktı. Ün teklifle, nisandan eylüle kadar alkol satışının gece yarısına kadar uzatılmasını istemiş.

Kendisine ait çakarlı araçta 2 milyon lira değerinde kaçak sigara ve sigara malzemeleri yakalanan, savunmasını ise Atatürkçülük üzerinden yapan ve geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettirilen Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün alkol satışına ilişkin bir yasa teklifi verdiği ve teklifin 20 Eylül’de işleme alındığı ortaya çıktı.


GECE 12’YE KADAR UZATILSIN

Ün'ün ispirto ve ispirtolu içkilerin satışını düzenleyen kanunda değişiklik yapılmasını verdiği 3 maddelik teklif, ispirtolu içki satışının nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında gece 12'ye kadar uzatılmasını öneriyor. Mevcut kanuna göre, alkol satışı tüm yıl boyunca gece 22.00'den sabah 06.00'ya kadar yasak.

Teklifin gerekçesinde, "Nisan ile eylül aylan arasında havanın geç kararması ve turistlerin bu saatlerde eğlenceye devam etme eğilimi, alkollü içki satış saatlerine yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır" deniliyor.

Kaçakçılıkla suçlanıyor

  • Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün üzerine kayıtlı Fatih Anıl'ın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerinde durdurup, sürücüsünün rızasıyla arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Gözaltına alınan Fatih Anıl ile Çağatay Rahmi Çetin, 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.


İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan 23 organize suç örgütü üyesi yakalandı

İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yapılan Kuyu-30 operasyonları kapsamında, İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli yakalandı. Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, 31 Aralık 2023'te Sultangazi'de yaşanan silahlı çatışmada bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin de öldüğü olay ile haziran ile eylül ayları arasında Bakırköy'deki rüşvet, farklı tarihlerde Ataşehir, Bağcılar ve Sultangazi'deki iş yerlerine silahlı saldırı, 15 Ekim'de ise Eyüpsultan'daki bir iş yerine el bombalı saldırı eylemlerine karıştıkları bildirildi.



#kaçakçılık
#chp
#ediz ün
#alkol

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