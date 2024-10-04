Alkol satışı için yasa teklifi vermiş!

İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde yapılan Kuyu-30 operasyonları kapsamında, İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüpheli yakalandı. Sultangazi, Eyüpsultan, Bakırköy, Bağcılar ve Ataşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, 31 Aralık 2023'te Sultangazi'de yaşanan silahlı çatışmada bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin de öldüğü olay ile haziran ile eylül ayları arasında Bakırköy'deki rüşvet, farklı tarihlerde Ataşehir, Bağcılar ve Sultangazi'deki iş yerlerine silahlı saldırı, 15 Ekim'de ise Eyüpsultan'daki bir iş yerine el bombalı saldırı eylemlerine karıştıkları bildirildi.