Alkol satışı için yasa teklifi vermiş!

Gümrükten 2 milyon liralık sigara ve elektronik sigara malzemesini kaçırmakla suçlanan eski CHP'li Edirne milletvekili Ediz Ün'ün, alkol satışını düzenleyen kanunun değiştirilmesi için yasa teklifi verdiği ortaya çıktı. Ün teklifle, nisandan eylüle kadar alkol satışının gece yarısına kadar uzatılmasını istemiş.
Kendisine ait çakarlı araçta 2 milyon lira değerinde kaçak sigara ve sigara malzemeleri yakalanan, savunmasını ise Atatürkçülük üzerinden yapan ve geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettirilen Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün alkol satışına ilişkin bir yasa teklifi verdiği ve teklifin 20 Eylül’de işleme alındığı ortaya çıktı.
GECE 12’YE KADAR UZATILSIN
Ün'ün ispirto ve ispirtolu içkilerin satışını düzenleyen kanunda değişiklik yapılmasını verdiği 3 maddelik teklif, ispirtolu içki satışının nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında gece 12'ye kadar uzatılmasını öneriyor. Mevcut kanuna göre, alkol satışı tüm yıl boyunca gece 22.00'den sabah 06.00'ya kadar yasak.
Teklifin gerekçesinde, "Nisan ile eylül aylan arasında havanın geç kararması ve turistlerin bu saatlerde eğlenceye devam etme eğilimi, alkollü içki satış saatlerine yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır" deniliyor.
Kaçakçılıkla suçlanıyor
- Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün üzerine kayıtlı Fatih Anıl'ın kullandığı 34 EKE 86 plakalı cipi TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerinde durdurup, sürücüsünün rızasıyla arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu. Gözaltına alınan Fatih Anıl ile Çağatay Rahmi Çetin, 'gümrük kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.