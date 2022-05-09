Gündem Alparslan Kuytul gözaltına alındı
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Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada; kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Belge ve ifadelerin ardından çıkartılan karar sonrası Kuytul, sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Yüreğir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul, adliyeye götürüldü.

Bu sırada hastane çıkışında toplanan destekçileri, Kuytul lehine slogan attı.

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