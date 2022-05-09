Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Bakan Soylu'dan Alparslan Kuytul tepkisi: Karşımızda bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında, 'Kuytulcular' olarak bilinen Alparslan Kuytul ve destekçilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Kanuna aykırı bir duruma müdahale etmek benim görevim.' diyen Bakan Soylu, 'Bu adam raydan çıkmış. Karşımızda bir şaklaban ve başka yerlerden talimat alan biri var. Kendisine 'hoca' dedirtiyor.' ifadelerini kullandı.