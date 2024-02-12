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Altındağ'a metro sözü

Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ilçeye metro sözü verdi.

04:00 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:50 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Turgut Altınok.
Turgut Altınok.

Turgut Altınok, göreve geldiğinde Altındağ'ı metro ağı ile öreceklerini ve ilçedeki kentsel dönüşüm sorununu hızla çözeceklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği 101 sözün 90’ını tutmadığını belirten Altınok, “Ankara'yı sanayinin, ekonominin, tarımın başkenti yapacağız. Akyurt'taki fuar alanımızı bitireceğiz. Ankaralı Antalya'dan değil, bütün ihtiyaçlarını Ankara'dan temin edecek” dedi. Belediye yardımlarının da Avrupa'daki belediyelerin yaptığının çok altında olduğuna dikkat çeken Altınok, “400 lira et yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, yaş günü ise gitsin yaş pastasını alsın, çocuğuna ayakkabı alsın” diye konuştu. Büyükşehir belediyesinin 5 yılda Ankara'ya bir yarı olimpik yüzme havuzu dahi yapmadığını anlatan Altınok, kendisinde sosyal medya belediyeciliği değil, eser ve hizmet belediyeciliği olduğunu söyledi. Evi olmayan binlerce Ankaralıyı kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını müjdeleyen Altınok, Ankara'ya konut yaparak kira fiyatlarını düşüreceklerini kaydetti.



#Turgut Altınok
#Ankara
#Yerel Seçim
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