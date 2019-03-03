Altındağ’da yeşil devrim

Cumhur İttifakı’nın Altındağ adayı Doç. Dr. Asım Balcı, projelerini Yeni Şafak’a anlattı. Balcı, “Vatandaşımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin söylemiş olduğu ‘Beka’ meselesini alanda sahiplendi. 15 Temmuz darbe girişiminde Altındağ’da çok sayıda gazi ve şehidimiz var. Altındağ Cumhur İttifakı’nda en çok yankı ve karşılık bulduğu yerlerden biridir. 31 Mart’ta rekor bekliyoruz” dedi. “7 ana başlıkta 70 büyük projemiz var” diyen Balcı vatandaşla istişare edilerek hazırlanan projelerini şöyle sıraladı:

KİŞİ BAŞINA EK 20 METRELİK YEŞİL ALAN

Altındağ’da maalesef çok büyük rekreasyon alanı yok. Vatandaş piknik yapmak için Mamak, Göksu ve Mavi Göl’e gidiyor. Büyükşehir Belediyemizin, ilçemize 4 yeni büyük millet bahçesi projesi var. Biz de hem millet bahçesi ve hem de yeşil alanlarımız ile ilgili planlamalarımızı yaptık. Bunları yaptığımız zaman Altındağ Ankara’nın en yeşil ilçesi olacak. 5,5 milyon metrekareye 4 millet bahçesini Büyükşehir Belediyemiz yapacak, 1 milyon 700 bin metrekarelik yeşil alanı da biz yapacağız. Altındağ’da 5 yılda kişi başına 20 metrekare ek yeşil alan oluşturacağız.

TARİH VE KÜLTÜR İLE BULUŞACAK

Nüfusumuzun yüzde 40’ı 24 yaşın altında. Kütüphaneler yapacağız. Gençlik merkezlerinin sayısını artıracağız. Bilim merkezi yapacağız. Hacı Bayram Veli’nin doğduğu evi yeniden tanzim edeceğiz. Mimar Sinan’ın Ulucanlar’da yaptığı Cenabı Ahmet Paşa Cami’nin etrafını Mimar Sinan Külliyesi’ne dönüştüreceğiz. Aile ilgili projelerimiz var. Psikolojik danışma hizmeti vereceğiz. Kadınların evlerinde yaptığı el emeklerinin değerlendirilmesi ve satışının yapılması amacıyla ilgili projeler olacak. Sağlık taraması yapılacak. Yeni evlenecek kardeşlerimiz için evlilik okulu hayata geçireceğiz. Lise ve üniversite mezunları gençlerimiz iş kurmalarına, girişinciliğe destek vereceğiz.

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4 yeni millet bahçesi

Büyükşehir belediyesinin Altındağ’a 4 yeni büyük millet bahçesi projesi olduğunu hatırlatan Asım Balcı, “Biz de hem millet bahçesi ve hem de yeşil alanlarımız ile ilgili planlamalarımızı yaptık. Bunları yaptığımız zaman Altındağ Ankara’nın en yeşil ilçesi olacak” dedi.

Ankara Kalesi'ne teleferik

Balcı, Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli, Tacettin Dergahı, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazdığı mekanları cum- huriyetin ilan edildiği yerleri çocuklara gezdirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Altındağ Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ankara Kalesi’ne ulaşım kolaylaşacak. Bu anlamda Hacı Bayram Veli Camisi’nin oradan Kale’ye teleferik projesi var. Bu oraya giriş ve çıkışları kolaylaştıracak. Hem de Hacı Bayram ile oranın mesafesini de yakınlaştırmış olacak. Her iki tarafa da insanlar karşılıklı gidip gelebilecek” dedi. Balcı, şöyle devam etti:

ESNAFA DESTEK

“Orada sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak. Bunu da Büyükşehir Belediyemizle ile el ele verip fiziki imkanları geliştireceğiz. Otopark başta olmak üzere güvenlik ve aydınlatmayı artıracağız. Ankara kalesi Tanım Günleri başlatacağız. Kale esnafı ile görüşerek akşam ve hafta sonu programları, özel indirim ve kampanyalar planlanacak. Böylece esnafın ve bölgenin kalkınması için destek olunacak.

ALTERNATİF SPORLAR ÇOĞALACAK

Çocuklarımız ve gençlerimiz birinci önceliğimiz. Bireysel veya amatör sporlarla çocuklarımız için alternatif sporları çoğaltacağız. Geleneksel sporlar yapılacak. Yağlı güreş, cirit atma, matrak, okçuluk gibi ata sporlarının yaşatılması amacıyla festivaller, yarışmalar düzenlenecek.

BİSİKLET YOLU VE İSTASYONLAR

Sağlıklı yaşam için Altındağ’ın uygun olan cadde ve sokaklarında bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri yapacağız. Halkı bisiklet kullanımına teşvik amaçlı tanıtımlar gerçekleştireceğiz.”

Günü birlik bakım merkezi

Asım Balcı, “Çocuk oyun evi projesini hayata geçireceğiz. Kapalı oyun evleri yaparak, çocuk- lar orada istedikleri gibi oynasın istiyoruz” dedi.

Engelsiz erişim merkezleri kuracaklarını belirten Balcı, projelerini şöyle anlattı: "Engelsiz kütüphane, spor alanları ve internet ortamı bulunacak olan merkez, engellileri üretken ve bağımsız yaşayabilen bireylere dönüştürmeyi amaçlayacak. Günü birlik bakım merkezini hayata geçireceğiz. Nefes aldırmak için o çocukları evden alacağız uzmanlar eşliğinde onlara bakacağız. Bizde o çocuklarla günübirlik engelli bakım merkezinde onlarla ilgileneceğiz. Yaşlılar için evde bakım ve temizlik hizmetimiz olacak. Kadınların kendilerini geliştirebilmeleri için kurslar açacağız."

Metro ağının odağı

Altındağ'ın metro ağının odak noktasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Asım Balcı, projelerini şöyle özetledi: "Önümüzde dönemde havaalanı metrosu açıklanmıştı. Onunla ilgili çalışmalar süratlendirilecek. Havalimanı metrosu Altındağ’ın üç dört merkezinden geçecek.

ÇALIŞMALAR BU YAZ BAŞLIYOR

Bu yaz çalışmalara başlanması planlanıyor. Bu başladığı zaman Altındağ’ımızın üç dört merkezinden metro geçmiş olacak. İkinci olarak Özhaseki başkanımız bunu açıkladı. Özellikle Siteler ve Karapürçek bölgemize uzanan bir raylı sistem sözünü verdi. Dışkapı’dan başlamak üzere, Örnek Mahallesi, Siteler ve oradan da Karapürçek’e uzanan bir hat vatandaşımın köklü bir şekilde ulaşımını çözecek bir proje.

DÖNÜŞÜMDE KAZAN KAZAN

Altındağ’da çok önemli kentsel dönüşüm yapıldı. Çalışma başlayıp durma noktasına gelen yerler var, kazan kazan formülü ile hareket edebilecek bir yapı oluşturacağız. Bunun için hızla hareket edeceğiz. Akıllı belediye uygulamalarını vatandaşın hizmetine sunacağız. Belediyenin birçok uygulamasına telefon ve bilgisayardan ulaşılabilecek."

GÜNDEM İlk işimiz kentsel dönüşüm