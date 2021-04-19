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ANKARA

Altındağ'ın oyuncak atölyesi

Altındağ Belediyesi'nin kurduğu triko atölyesinde, birbirinden sevimli oyuncaklar yapan Altındağlı kadınlar görenleri gülümsetiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altındağın oyuncak atölyesi
Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde kurulan triko atölyesinde, birbirinden sevimli oyuncaklar, anahtarlıklar ve süs eşyaları yapan Altındağlı kadınlar, hem geçimlerini sağlıyor, hem de çocukların yüzünü güldürüyor.

Altındağlı kadınların triko atölyesi yüzleri güldürüyor. Plevne Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde kurulan triko atölyesinde, birbirinden sevimli oyuncaklar, anahtarlıklar ve süs eşyaları yapan Altındağlı kadınlar, hem geçimlerini sağlıyor, hem de çocukların yüzünü güldürüyor. Altındağlı kadınların triko atölyesinin çok renkli ve sevgi dolu bir atölye olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağlı kadınlarımız çok becerikli... Onları desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çünkü el emeği bizim için çok değerli...” dedi.

MİNİK ANAHTARLIKLAR GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Altındağlı kadınların trikotaj atölyesinde, en çok ilgi gören ürünler arasında, birbirinden renkli ve sevimli anahtarlıklar başı çekiyor. Sevimli hayvan figürleri ve çocukların çok sevdiği çizgi film kahramanları, Altındağlı kadınların triko tezgahlarında anahtarlığa dönüşüyor. Ortaya çıkan ürünleri Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satan kadınlar, bu sayede kendi ekonomik özgürlüklerini de kazanmış oluyorlar.

ALTINDAĞLI KADINLARIN KAZANÇ KAPISI

Altın Eller Kadın Kooperatifi sayesinde her geçen gün çok daha fazla Altındağlı kadının hayatının değiştiğini belirten Başkan Asım Balcı “Altındağlı kadınların Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürebildiği bir platform olan 'Altın Eller Kadın Kooperatifi' her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu zamana kadar yüzlerce Altındağlı kadın bu kooperatif sayesinde para kazandı. Bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Altın Eller Kadın Kooperatifimiz kadınların umudunu kazanca dönüştürüyor” dedi.

EL EMEĞİNİN ADRESİ

Başkan Balcı “Altın Eller Kadın Kooperatifinden alışveriş yapmak isteyenler, kooperatifin Hamamarkası'nda bulunan satış ofisini ziyaret edebilirler. Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta bulunuyor. Dileyenler; www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden de alışveriş yapabilir” ifadelerini kullandı.

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