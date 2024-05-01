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Ankara göle döndü

Başkent Ankara, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurla saatler içinde göle döndü. Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'de pek çok yerde su baskınları yaşandı. Araçlar yollarda, vatandaşlar bulundukları yerde mahsur kaldı.

04:00 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:01 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı. Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı. Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı. Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.



#Sel
#Ankara
#Keçiören
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