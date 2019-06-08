Gündem Üniversite öğrencisi 28 kattan düşerek hayatını kaybetti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

Ankara haberleri... ​​Hukuk Fakültesi öğrencisi 28. kattan düşerek hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi 28. kattan düşerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, hukuk fakültesi öğrencisi henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu apartmanın 28. katından düşerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi IHA
Üniversite öğrencinin düştüğü bina.
Üniversite öğrencinin düştüğü bina.

Ankara'daki olay, 03.30'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi.

Ankara Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi olan Hakan Baldur Güler, olay sırasında tek başına kaldığı binanın 28. katındaki 116 numaralı dairesinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın girişinde bulunan bahçeye düştü.

Sitenin güvenlik görevlileri, çıkan çarpma sesinin ardından kontrol ettiği yerde Baldur’un hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı haberi Baldur’un ailesine ileten polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı
GÜNDEM
Başakşehir'de molozların arasında oynayan çocuk elektrik akımına kapıldı
Açık düşman yakın tehdit

Açık düşman yakın tehdit

​ABD yönetimi, F-35 eğitimi için ABD'de bulunan 42 Türk askerini sınır dışı etme kararı aldı.
Ticaret savaşları

Ticaret savaşları

​Korumacılık tehdidi, ekonomik gelişmeleri etkileyen faktörlerin başında geliyor.
26 ile uyarı

26 ile uyarı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Türkiye'den<br> net hamle

Türkiye'den
net hamle

Doğu Akdeniz'de 9,4 milyar dolarlık enerji oyunu.
PKK'ya operasyon

PKK'ya operasyon

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Yüzyıllık<br>rüyada geri sayım

Yüzyıllık
rüyada geri sayım

​Sultan Abdülhamid döneminden beri gündemde olan Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
Son kale düşmeyecek

Son kale düşmeyecek

​İdlib güneyinde 20 bini aşkın muhalif, topraklarını kurtarmak için taarruza kalktı.
Mesut'un nikah şahidi oldu

Mesut'un nikah şahidi oldu

Erdoğan, ünlü futbolcuyu mutlu gününde yalnız bırakmadı.
S-400'ler geliyor

S-400'ler geliyor

​Rus şirket teslimat tarihiyle ilgili bilgi verdi.
Pentagon'dan S-400 mektubu

Pentagon'dan S-400 mektubu

​ABD yönetimi, Türkiye'den anlaşmayı iptal etmesini istiyor.
7 günlük<br>ağır bilanço

7 günlük
ağır bilanço

Önlem ve uyarılara rağmen çok sayıda kaza yaşandı.
Türkiye haklarını yedirmeyecek

Türkiye haklarını yedirmeyecek

Türkiye'den hukuksuz girişimlere tepki.
Komutanlarla sınırda

Komutanlarla sınırda

Akar, hudut birliğinde incelemelerde bulundu.
Ekipleri alarma geçiren toz

Ekipleri alarma geçiren toz

Detaylı inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi.
Çalılıkların<br>arasında yakalandı

Çalılıkların
arasında yakalandı

FETÖ'cü yüzbaşı her yerde aranıyordu.
İstanbulluların dönüşü çok önemli

İstanbulluların dönüşü çok önemli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.