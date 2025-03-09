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Ankara ocakta uyardı

Ankara ocakta uyardı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:009/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye'de rejim artığı grupların çıkardığı isyanla, gözler bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. Esed destekçilerinin ayaklanması büyük ölçüde bastırılırken, Ankara'nın Şam'ı 8 Aralık sonrasında olası ayaklanmalara karşı uyardığı öğrenildi. Şam'da ocak ayının ilk haftası yapılan görüşmede Türk heyeti rejim artıklarının isyan çıkarma potansiyeli taşıdığını Suriyeli mevkidaşlarına aktardı. Özellikle eski rejimden arta kalan silah varlığının kısa sürede kontrol altına alınmaması durumunda, Esed artıklarının harekete geçebileceği uyarısı yapıldı. Türk yetkililer Şam'daki görüşmede, Suriyeli muhataplarına özetle 3 başlıkta topladıkları şu uyarıları aktardı:

Yaşanan hızlı geçiş süreci riskleri de beraberinde getirdi. İlk günlerin sıcağı ve sevinciyle bunları göremeyebilirsiniz. Geçiş döneminin oluşturduğu mutluluk duygusu, halkta “İstikrar var” havası da oluşturabilir. Ancak bu çok sürmeyecektir. Bu süreyi iyi değerlendirmeniz gerekebilir.

Ülkede birçok silahlı grup var. Bu silahlı gruplar tek bir yönetim altında değil. Eski rejimin kalıntılarını kontrol altına almak amacıyla operasyonlar yürütüyorsunuz. Elinizi hızlı tutmanız gerekebilir. Sizin gecikmeniz, onlara toparlanmak için zaman tanıyacaktır.

Kontrol altında olmayan inanılmaz bir silah ve cephane varlığı ortada. Bu da önemli bir risk. Önümüzdeki dönemde buradan kaynaklanabilecek terör riskleri veya yine bu süreçte intikam operasyonlarına dönüşme ihtimali olan durumlar olabilir.


#Suriye
#Ankara
#uyarı

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