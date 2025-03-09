Sivilleri korumaya aldılar

Yeni Suriye hükümetine bağlı Askeri Operasyon İdaresi Kuvvetleri, ülkenin batısındaki sahil bölgesi Lazkiye, Ceble ve Tartus’ta, devrik Esed rejiminden kalan silahlı gruplara karşı yürüttüğü güvenlik operasyonlarında sona yaklaştı. Devrik rejim yanlısı unsurların geçtiğimiz perşembe günü Lazkiye ve Ceble’de, güvenlik güçlerine saldırarak 10 güvenlik görevlisini öldürmesi ve bir hastaneye saldırarak sivilleri katletmesi üzerine başlayan operasyonlarda Lazkiye’de durum tamamen kontrol altına alındı. Ceble’de ise son taramalar yapılıyor. Operasyonlar sürerken sosyal medyada yapılan paylaşımlar ise hedef şaşırtarak mezhepçi bir öfke yaratmaya çalışıyor. Esed rejimi, Rusya ve İran’a bağlı milis grupların 2011 yılından beri işlediği katliamlara karşı eleştiri yöneltmeyen fenomen hesaplar, yalan haberler üzerinden yeni Suriye hükümetinin sahil bölgesinde bir Nusayri katliamı yürüttüğü iddialarını köpürtüyor.





SALDIRILARI SAVAŞ SUÇLUSU MİKDAD FUTEYHA YÖNETİYOR

Başta X olmak üzere sosyal medya platformlarında “Nusayri katliamı” olarak gösterilmeye çalışılan Suriye sahilindeki güvenlik operasyonları, daha önce sivilleri katlederek videolarını yayınlamasıyla ünlü olan devrik Esed rejimi komutanlarından Mikdad Futeyha’ya bağlı silahlılara karşı sürdürülüyor. Futeyha, 8 Aralık 2024’te Esed rejiminin devrilmesinin ardından yayınlanan af çağrılarına uymayarak, rejim artıklarından “Sahil Kalkanı” adlı bir askeri güç oluşturduğunu ve bölgenin yüzde 90’ını ele geçirdiğini ilan etmişti. Futeyha, bölgede yaşayan Nusayri topluluklara silahlarıyla birlikte kendisine katılmaları çağrısı yapmıştı. Sosyal medyada Nusayri katliamı propagandası yapan bazı hesapların Futayha’nın yakarak öldürdüğü Suriyelilerin önünde çektiği fotoğraflarını kullanarak, yeni Suriye hükümeti güçlerinin katliam yaptığını öne sürüyor.

Esed güçlerinin katlettiği Abbasi ailesini paylaşan rejim yanlısı sosyal medya trolleri, "Suriye güçleri Sünni aileleri de katlediyor" yalanı ile algı operasyonu yürütüyor.





“SIRF KÜRT DİYE ÖLDÜRDÜLER” YALANI

Sosyal medyada, terör örgütü PKK yanlıları tarafından paylaşılan bir başka gönderi ise Lazkiye’de Ammer adındaki Kürt bir gencin sırf Kürt olmasından dolayı Askeri Operasyon İdaresi Kuvvetleri tarafından öldürüldüğü iddiasıydı. Kısa sürede büyük bir hızla yayılan bu iddianın ardından bir gönderi paylaşan Ammer adlı şahıs, “Arkadaşlarım beni uyardılar. Hayattayken ölü diye trend olacağımı hiç düşünmemiştim. Yaşıyorum. Bunlar devrik rejim, İran ve Iraklı mezhepçilerin dezenformasyonudur” ifadelerini kullandı.





REJİMİN KATLETTİĞİ ABBASİ AİLESİNİ YENİDEN ÖLDÜRDÜLER!

Yabancı sosyal medya hesaplarında yayılan dikkat çekici iddialardan biri de, Esed rejimi tarafından 2013 yılında eşi ve altı çocuğuyla birlikte ortadan kaldırılan Dr. Rania el-Abbasi hakkındaydı. Söz konusu hesaplar, Abbasi ailesinin fotoğraflarını “Nusayri ailelerin öldürülmesini engellemeye çalışan Sünni bir aile, HTŞ tarafından öldürüldü” şeklinde yayınladı. Dr. Rania el-Abbasi, eşinin rejim güçleri tarafından tutuklanmasının ardından Esed rejimine bağlı unsurların evine düzenlediği baskınla ortadan kaybedilmişti. El-Abbasi’nin eşi daha sonra Sezar kod adlı eski bir rejim subayının hapishanelerden sızdırdığı görüntülerden tespit edilmiş kendisi ve 6 çocuğundan ise bir daha haber alınamamıştı.





LAZKİYE VE HUMUS’TA SİVİLLER KORUNUYOR

Askeri Operasyon İdaresi Kuvvetleri, sahil bölgesinde devrik rejim artıklarına karşı operasyonlarını sürdürürken sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Suriye resmi haber ajansında (SANA) yer alan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için hükümet güçleri tarafından insani yardımlar dağıtıldı. Bununla birlikte Askeri Operasyon İdaresi tarafından yayınlanan açıklamada, Ceble’de süren çatışmalarda bazı hırsızlık çetelerinin kaostan faydalanarak çaldığı sivillere ait malların büyük kısmının yakalanarak ailelere iade edildiğini bildirdi. Ülkenin orta kesimindeki Humus’ta ise rejim artıklarının saldırıları sonrası yaşanan öfke patlamasının ardından güvenlik güçlerinin kentte bulunan Nusayrilerin yoğun yaşadığı el-Hadara bölgesini korumak için mahalle girişinde etten duvar ördüğü görüldü.





REJİM ARTIKLARI 140 SİVİLİ KATLETTİ

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) sahil bölgesinde yaşanan çatışmaların bilançosuna ilişkin yayınladığı rapora göre, devrik rejim unsurlarının 6-7 Mart’ta başlattığı saldırılarda, 140 sivil ve 100 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çatışmaların yoğunlaştığı Ceble beldesi civarında ise çatışmalardan kaçmak isteyen sivil araçlara ateş açan devrik rejim unsurları, 15 sivili daha katletti. Buna karşılık Askeri Operasyon İdaresi Kuvvetleri’nin sahildeki operasyonlarda sona yaklaştığı ve Lazkiye ile Tartus’ta durumun kontrol altına alındığı aktarıldı. Ayrıca Savunma Bakanlığı, operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığından bir kaynak, “Tüm askeri operasyonlarımızın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak yürütülmesine büyük önem veriyoruz" dedi.

Suriye güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağından etkilenen Nusayri ailelere gıda yardımında bulundu.





BİZ AFFETTİK ONLAR ÖLDÜRDÜ

Öte yandan, yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Esed rejiminin devrilmesinin ardından af ilan ettiklerini ancak son olaylarda, bu aftan yararlanan devrik rejim unsurlarının saldırılara katıldığını belirterek, “Biz affederken onlar katletmeyi seçti. Ordu ve güvenlik güçlerimizi, sivilleri koruma ve güvenliğini sağlama konusundaki bağlılıklarından, çöken rejimin kalıntılarını takip ederken gösterdikleri hız ve performanstan dolayı tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerine, kimsenin aşırı tepki göstermesine izin vermemelerini özellikle vurguluyorum. Düşmanımızdan bizi ayıran husus, ilkelerimize olan bağlılığımızdır” diye konuştu.



