Gündem Ankarada kaçakçılık operasyonu 20 silah bin mermi ele geçirildi
ANKARA

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 20 silah bin mermi ele geçirildi

Ankara'da, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 20 tabanca ve bin mermi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ankarada büyük operasyon
Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, G.O. tarafından Konya ilinden satmak amacıyla silah temin edildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mamak Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 7x65 mm çapında 20 tabanca ve bin fişek ele geçirildi. Olayla ilgili F.E, N.C.U, N.S, U.S. ve T.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, G.O. ve E.U. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon: 'Tabut Ali' kıskıvrak yakalandı
GÜNDEM
Adana’dan Ukrayna’ya film gibi operasyon: 'Tabut Ali' kıskıvrak yakalandı

Şırnak’ta teröre darbe: 56 gözaltı kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Şırnak’ta teröre darbe: 56 gözaltı kişi gözaltına alındı

Kayseri'de torbacılara 300 polisle şafak operasyonu düzenlendi
OYNAT 00:51
Kayseri'de torbacılara 300 polisle şafak operasyonu düzenlendi
Kayseri'de 300 polisin katıldığı operasyonda 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, drone destekli operasyonda 50 kişiyi gözaltına alırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen şafak operasyonuna 300 polis katıldı. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'ni ablukaya alan ekipler, 20 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi.

Drone destekli ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, evler didik didik arandı. Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile suç aletleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.


Gaziantep tekrar öne geçti

Gaziantep tekrar öne geçti

​Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e konuk oluyor.
Galatasaray 3 puana hasret

Galatasaray 3 puana hasret

​Sarı kırmızılılar ligde 5 maçtır galip gelemiyor.
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile normalleşme kapsamında karşılıklı temsilciler atayacağız

​Türkiye'nin 13 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

On yıllardır sürüyor

On yıllardır sürüyor

​Kore Savaşı'nın bitmesi için yeni bir adım atıldı.

Cezayı artırmayı öngören yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

Fenerbahçe'nin <br>rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin
rakibi belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'nın yeni kupasında Çekya takımıyla oynayacak.

​Şampiyonlar Ligi kura çekimi yeniden gerçekleştirilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.