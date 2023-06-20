Ankara'da can güvenliği kalmadı

Şiddetli yağış yurdun çeşitli şehirlerinde etkisini sürdürüyor. Başkent Ankara’da dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su ile dolması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çorum’un Boğazkale ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle tarım arazileri zarar görürken, Tokat ise 20 dakikada bembeyaz oldu. Hayatı durma noktasına getiren şiddetli dolu nedeniyle meyve ağaçları zarar görürken, cadde ve sokaklar ise göle döndü. Kırıkkale’de kuvvetli sağanak sebebiyle oluşan sel Doğu Ekspresi hattının hasar görmesine neden oldu. Raylardaki hasar sebebiyle Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

ANKARA’NIN KADERİ DEĞİŞMİYOR

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların su ile dolması sebebiyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Sabah aniden bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu. Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi Çevreyolu çıkışı bir süre kapandı. Bazı araçlar yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle su alarak arıza yaptı.

Başkent’te can güvenliği kalmadı

Ankara’da rutine dönüşen sel ve su baskınları can güvenliği için tehlike olmaya başladı. Dün sabah etkili olan yağış sonrasında yollar yine göle döndü. Yeni Mahalle’de aracıyla azgın sel sularının ortasında mahsur kalan bir kişi, boğulmaktan çevredekilerin yardımıyla zorlukla kurtuldu. Aracında mahsur kalan sürücü, vatandaşların uzattığı ipe tutunarak kurtulmayı başardı. Sel suları araçları yuttu, otomobillerde büyük maddi hasar meydana geldi.

Doğu Ekspresi durdu

Kırıkkale’de kuvvetli sağanak sebebiyle meydana gelen selde Doğu Ekspresi hattı zarar gördü. Raylarda oluşan hasarın ardından Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durdu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı. Hasar gören tren hattı ve yapılan çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

TOKAT’I DOLU VURDU

Tokat’ta 20 dakika süren dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Meyve ağaçları zarar görürken cadde ve sokaklar göle döndü. Yeşilyurt ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. 20 dakika boyunca aralıksız yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar dolu sonrası beyaza büründü. İlçede bulunan bazı evleri su bastı. Dolu yağışının ardından meydana gelen sel sonucu Çerkez Danişment ve Doğlacık köy yolları ulaşıma kapandı. Dolu yağışı, ilçede tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.







