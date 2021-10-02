Ankara'da çöplükte patlama

Olay, gece saatlerinde Polatlı- Konya yolunun 115'inci kilometresinde bulunan çöplük alanda meydana geldi. İlk belirlemelere göre; bölgede metan gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da çevredeki çöpler yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından ikinci bir patlamaya karşı çevrede güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saat sonra söndürüldü. Yangın yerinde bulunan 5 sokak köpeği, alevlerin arasından kurtarılarak güvenli yere alındı.
Can kaybı ve yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, gelişigüzel vahşi depolama yöntemlerinin uygulanmasına çözüm için bir araya gelen Trabzon ve Rize il ve ilçe belediyeleri, 'Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'ni (TRAB-Rİ-KAB) kurdu. Birlik, bakanlıklar ve belediyelerin katkıları ile Trabzon'un Sürmene ilçesi Kutlular mevkisinde deniz seviyesinden 290-340 metre yüksekte çöp depolama alanı oluşturdu.
2007 yılında katı atık depolanmaya başlanan alanın dolması üzerine çöpler için bölgede yeni bir çöp depolama alanı daha oluşturuldu. Kapasitesi dolan ilk alanın üzeri toprak serilerek kapatıldı. Uzmanlar ise çok iyi izole ve rehabilite edilmesi gerektiğini savunduğu alanın, 10 yıl süre boyunca yakından izlenmesini, özellikle gazların bertaraf edilip, sızıntı sularının da mutlak arındırılmasını öneriyor.
Bölgede çöp depolama alanlarının dolmasıyla, Araklı ilçesinde yeni oluşturulan Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde çöp depolanma sürecine başlanacak. Yeni tesisle; Trabzon ve Rize'nin çöp sorununa 25 yıl boyunca çözüm hedefleniyor.
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, çöp depolanan alanının kapatma aşamasında iyi izole edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Erüz, Çöp depolama alanında zemin sızdırmazlığı sağlanamadı. Halen daha dolgu alanından akarsulara sızıntı meydana geliyor. Maalesef akşamları özellikle yaz dönemlerinde çöp kokusu yoğun bir şekilde sahil kesimine kadar iniyor. Bir de o alanlarda evleri olanları düşünmek lazım, onlar çöp kokusundan mustaripler.
Tesisin kapasitesinin aşılması da devreye girdi. Dökülen atıkların oluşturduğu yükte çöp depolama alanının çevresinde bulunan bariyerlerde yıkılmalara sebep oldu. Şimdi o alan kapatılıyor. Ama kapatılması bir çözüm değil. Bu alan organik ve inorganik maddelerce zengin ve maalesef çok tehlikeli kirleticilerin de bulunduğu bir yer oldu. Buranın çok iyi izole edilmesi rehabilitesi en az 10 yıl çöplükteki bozulma ve değişim izlenmeli.
Gazların mutlaka bertaraf edilmesi ve sızıntı sularının da mutlaka arındırılması lazım. Alan yeterince doldu, şimdi o bölgede yeni alanlar oluşturulmaya çalışılıyor ama bundan sonrası artık tehlike yaratacak boyuta geldi” dedi.
Çöp depolama alanının 300 metre aşağısında evi bulunan yöre sakini Gökçe Erhan, Geçtiğimiz yılın sonunda tesisin kapatılacağı söylenirken halen daha oraya kamyonlarla çöp dökülmeye devam ediyor. Bugün kapatılsa dahi çöp sızıntı suları yıllarca oradan derelere ve oradan da denizlere kadar akmaya devam edecek. Alanın toprakla örtülmesi, ağaçlandırılması, çöp kokusunun tamamen giderilmesi, çöp sızıntı sularının derelere karışmaması bizim beklentilerimiz arasında diye konuştu.
Patlama olabileceği riskine karşı tedirgin olduklarını anlatan mahalleden Yusuf Kaya ise, Çöp depolama alanının neredeyse yanında yaşıyoruz. Yıllardır buraya artık çöp dökülmeyeceği söyleniyor ama çöpler o alana yığılmaya devam ediyor.
Biz genellikle gurbetçiyiz. Baba toprağımıza geldiğimiz zaman çöp kokusundan nefes almakta zorlanıyoruz. Kış aylarında buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü yazın ne sinekten duruluyor burada ne de kokudan. Sularımızı bile endişelerimiz yüzünden kullanamaz hale geldik. Şimdi o alan kapatılacak, bu defa da acaba orada patlama olur mu diye tedirginiz dedi.
Trabzon'da büyük tehlike: Doluluk seviyesine ulaşan çöp tesisinde ‘patlama' korkusu
Trabzon'un Sürmene ilçesindeki, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı bitişiğinde 13 yıl önce kurulan katı atık çöp depolama alanının dolması üzerine oluşturulan yeni çöp depolama alanı da doluluk seviyesine ulaştı. Yöre halkı, çöp depolama alanından olası metan gazı patlaması ve katı atıklardan ortaya çıkan sızıntı suları nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtirken, uzmanlar ise çok iyi izole ve rehabilite edilmesi gerektiğini savunduğu alanın, 10 yıl süre boyunca yakından izlenmesini öneriyor.
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Ataşehir'de akşam saatlerinde yol kenarındaki çöp konteynerinde büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede park halindeki arabalarda hasar oluştu.
Patlama saat 20.00 sıralarında Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynırında meydana geldi.
Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama çevrede paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın yaşandığı yere çıkan bütün sokaklar şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Patlamanın meydana geldiği noktada bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.
Patlama olduğu anda oradan geçen Mustafa Seyrek yaşananları; “Arkam dönük gidiyordum, işten eve geliyordum. Olay yerinden yaklaşık olarak yüz metre ilerideydim, çok büyük basınçlı bir patlama geldi. Kendimi o panikle yere attım resmen. Geri döndüğümde çok kalabalık vardı, biraz ilerde bekledim. Sonra polisler geldi, bu şekilde şeride aldılar. Yaralı yoktu ama çöp konteyneri paramparça olmuştu. Bir arabanın arkasında hasar vardı şeklinde anlattı.
Ataşehir'de çöp konteynerinde meydana gelen patlama ile ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “ Bugün saat 20.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesindeki bir çöp konteynerinde mahiyeti henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde konteynerin yanında bulunan bir araçta çok küçük çapta maddi hasar oluşmuştur denildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çöp konteynerı bomba gibi patladı, polis alarma geçti
İstanbul Ataşehir'de meydana gelen çöp konteynerı patlaması polisi alarma geçirdi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Ekipler, bomba atıldı iddiası üzerinde dururken patlama çevrede korku dolu anların yaşanmasına nenden oldu.