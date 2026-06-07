Ankara’da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan araştırmada, bir vatandaşı dolandıran şüphelilerin, mağdurun yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizini elden teslim aldığı anlaşıldı.

Şüphelilerden birinin müştekinin adresine giderek kendisinin kamu görevlisi olduğuna adamı inandırdığı ve ziynet eşyaları ile dövizleri teslim aldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında; müştekinin ziynet eşyası ve dövizleri verdikten birkaç saat sonra dolandırıldığını anladığı ve duruma ilişkin müracaatta bulunduğu öğrenildi.

4 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonla Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakalandı. Yapılan çalışmaların akabinde bir berber dükkanında arama yapan Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyası ve dövizleri saklandıkları yerden çıkardı. Yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.







