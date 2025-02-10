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Ankara'da kan donduran olay: Bir kadın iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu ağır yaraladı

Ankara'da kan donduran olay: Bir kadın iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu ağır yaraladı

13:4810/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
AA
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Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın iki çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Keçiören ilçesinde iki çocuğunu öldüren ve bir çocuğunu ağır yaralayan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.


Ayvalı Mahallesi'nde yaşayan Serpil A.D, henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirerek, evde bulunan çocukları A.B.D. (12), A.S.D. (10) ve O.A.D'nin (7) bileklerini kesti.

Haber verilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Gözaltına alındı

Sağlık ekipleri çocuklardan A.S.D. ve O.A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. A.B.D. ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Anneyi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


#Cinayet
#Ölü
#Ankara

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