Sarı serumdan ikinci ölüm

Adana’nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi 880 Sokak'ta ikamet eden 2 çocuk annesi Selinay Fidancan (22) 17 Ocak’ta rahatsızlandı. Bunun üzerine mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek halk arasında “sarı serum” ya da “Atom” olarak bilinen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum takıldı. Fidancan serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Fidancan, eşi Seyfican Yüksekbaş’ın haber vermesi üzerine ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Genç kadının burada duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak 18 Ocak günü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu. Yüksekbaş ifadesinde, rahatsızlanınca eczacı kalfasının eve gelip serum verdiğini söyledi. Bunun üzerine eczacı kalfası Murat M, emniyete götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden genç kadın ise toprağa verildi. 29 Ocak’ta da benzer bir olay Afyonkarahisar'da yaşanmıştı. Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle gittiği özel klinikte takılan serumun sonrası fenalaşmış, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.