'Sarı Serum' bir can daha aldı

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu Mahallesi 880 sokaktaki evde ikamet eden dini nikahla evli 2 çocuk annesi Selinay Fidancan (Yüksekbaş) (22) 17 Ocak günü rahatsızlandı. Bunun üzerine mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek halk arasında “Sarı Serum” ya da “Atom” olarak bilinen ağrı kesici ve vitaminlerden oluşan serum verdi.