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ANKARA

Öğretmene saygısız davranışların yer aldığı görüntülere inceleme

Ankara'da özel bir okulda öğretmenine karşı saygısız davranışlarda bulunan öğrencinin videosu sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Öğrencinin davranışlarının kabul edilemez bulunduğunun belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Ankara’da öğrencinin öğretmenine saygısız davranışlarının yer aldığı görüntülere inceleme
Öğretmene saygısız davranışların yer aldığı görüntülere inceleme

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir öğrencinin öğretmenine karşı saygısız davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyada günleme gelen olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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