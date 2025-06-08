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Ankara'da orman yangını

Ankara'da orman yangını

16:148/06/2025, Pazar
IHA
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Alevlere müdahale sürüyor.
Alevlere müdahale sürüyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.




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