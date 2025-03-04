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Ankara'da sahte içkiden ölüm 81'e çıktı

Ankara'da sahte içkiden ölüm 81'e çıktı

04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Sahte içki öldürmeye devam ediyor. Başkent Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilere yönelik iddianamelerin ayrı ayrı hazırlanacağını açıkladı. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporlarının tamamlanmasının ardından davalar açılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmaları kapsamında 52 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. İstanbul'da 24 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, Ankara'da ise 28 şüpheli tutuklandı, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



#Sahte İçki
#Alkol
#Ankara

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