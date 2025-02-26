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Adana polisinden sahte içki operasyonu

Adana polisinden sahte içki operasyonu

09:5426/02/2025, среда
AA
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Adana'da polis ekiplerince 750 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tekel bayiinde ve bir depoda sahte içki olduğu ihbarını aldı.

İçki dolabının arkasına saklamışlar

Seyhan ilçesindeki iki ev ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda
750 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca bulundu.
Yapılan aramada sahte alkolün, tekel bayiindeki içki dolaplarının arkasına yapılan zulada pet şişelerin içerisine doldurulup saklandığı görüldü.

Polis ekipleri, adreslerdeki 3 zanlıyı gözaltına aldı.


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