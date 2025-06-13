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Ankara'da tekneden göle düşen kişi hayatını kaybetti

Ankara'da tekneden göle düşen kişi hayatını kaybetti

00:3013/06/2025, Cuma
AA
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Mavi Göl'e düşen vatandaşın ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mavi Göl'e düşen vatandaşın ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Mavi Göl'de teknede çalışan bir kişi göle düştü. Ekipler tarafından sudan çıkarılan vatandaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de teknede çalışan bir kişi, göle düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 55 yaşındaki Mehmet Ali E. akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Mavi Göl'e düştü.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan vatandaş saat 22.00 sularında
Mamak Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Göle düşen vatandaşın ölüm nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Ankara
#Mavi Göl
#Mamak Devlet Hastanesi
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