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Ankara'da teravih namazı sırasında gaz sızıntısı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da teravih namazı sırasında gaz sızıntısı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

01:042/03/2025, Pazar
DHA
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16 kişinin rahatsızlandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16 kişinin rahatsızlandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da bir camide, teravih namazı sırasında doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan sızıntı meydana geldi. Keçiören ilçesinde bulunan Fatma Bacı Camii'nde meydana gelen sızıntı nedeniyle cemaatten 16 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir camide, doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklanan sızıntı nedeniyle 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan Fatma Bacı Camii'nde, teravih namazı kılındığı sırada cemaatten rahatsızlananlar oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, caminin kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı tespit etti. Gazdan etkilenen 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





#Ankara
#Cami
#Doğal Gaz

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