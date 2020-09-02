Ankara'daki alkollü sürücü kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası

İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

