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Gündem Ankaradaki alkollü sürücü kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı
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Ankara'daki alkollü sürücü kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Ankara Mamak'ta feci bir kaza meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Olayda yaralanan sürücü ve arkadaşı, araçtaki diğer yaralıları bırakarak kaçtı. Firarilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Feci kazada araç kullanılamaz hale geldi.
Feci kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, E.B. idaresindeki 06 BUF 441 plakalı otomobil, Natoyolu Caddesi'nden Kızılay istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen aracın içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.

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Üç kişi ağır yaralandı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralan 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Alkollü oldukları iddia edilen sürücü ve bir arkadaşı ise olayda ağır yaralanan arkadaşlarını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
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Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Polis ekipleri olay yerinden yaralı halde kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kullanılmaz hale gelen otomobil, çekiciyle kaldırıldı.

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