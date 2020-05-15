Ankara'nın tadı Akyurt balı

Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine, Akyurt Belediyesinin koyduğu şartları karşılayan 76 kişi katıldı.

Akyurt Belediyesi Lojistik Tesislerinde gerçekleşen teslimat töreninde kovanları ve arıları sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Hilal Ayık açıklamasında şu sözlere yer verdi;

“Akyurt’ta göreve geldiğimiz günden bu yana, gönüllere dokunan, faydalı ve güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Bugün de çalışmalarına önceden başladığımız bir projemizi hayata geçirdik. İlçemizde arıcılığa olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu ilgiyi daha da yukarı taşımak ve Akyurt’un arıcılıkta ilerlemesi için, hali hazırda az sayıda arısı bulunan 33 çiftçimize 3’er tane arılı kovan desteği verdik. Bu işe gönlünü vermiş, arılara evladı gibi bakan çiftçilerimizin ilgisi bizi daha da memnun etti. Gözümüz arkada kalmadan arılarını teslim ettik. İnşallah vakti geldiğinde o güzel balın tadına da beraberce bakacağız. Bizden çekilişle arı ve kovan kazanan tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum.”