Kozyatağı D-100 kara yolu Edirne istikametinde altı araç birbirine girdi. Zincirleme kazada beş kişi yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin kazaya karışan araç sürücülerinden birinin 1,57 promil alkollü olduğunu tespit etti.