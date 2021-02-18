​Anneye selam ​

22 Ocak’ta Ağrı ve Tendürek dağlarında başlatılan ‘Eren-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı Operasyonu’ devam ediyor. Operasyonlara katılan askerler, Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e selam gönderdi.
"Yavrumu unutmadığınız için acısını hissettiğiniz için Allah’ım sizden razı olsun"
Mehmetçik mesajında, “Operasyonlara ismi verilen şehidimiz Eren kardeşimizin annesinin ellerinden öpüyor ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gözünüz arkada kalmasın” dedi. Ayşe Bülbül de askerlerin selam gönderdiği görüntüleri gözleri dolarak, izlerken “Yavrumu unutmadığınız için acısını hissettiğiniz için Allah’ım sizden razı olsun” diye konuştu.