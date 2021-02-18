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ANKARA

​Anneye selam ​

Anneye selam

22 Ocak’ta Ağrı ve Tendürek dağlarında başlayan Eren-3 Operasyonu sürüyor. Mehmetçik, Eren’in annesi Ayşe Bülbül’e “Ellerinden öpüyor ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gözünüz arkada kalmasın” mesajı gönderdi. Ayşe Bülbül bu selamı gözyaşlarıyla izledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmetçik, Tendürek dağlarında başlattığı ‘Eren-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı Operasyonu’ ile teröristlere göz açtırmıyor.
Mehmetçik, Tendürek dağlarında başlattığı ‘Eren-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı Operasyonu’ ile teröristlere göz açtırmıyor.

22 Ocak’ta Ağrı ve Tendürek dağlarında başlatılan ‘Eren-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı Operasyonu’ devam ediyor. Operasyonlara katılan askerler, Trabzonlu şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e selam gönderdi.

Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne kınama yapmaya dilleri varmayanları ibretle takip ediyoruz
OYNAT 02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne kınama yapmaya dilleri varmayanları ibretle takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur ama öyle değil. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı ve devleti suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayreti ibretle takip ediyoruz' dedi.

"Yavrumu unutmadığınız için acısını hissettiğiniz için Allah’ım sizden razı olsun"

  • Mehmetçik mesajında, “Operasyonlara ismi verilen şehidimiz Eren kardeşimizin annesinin ellerinden öpüyor ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gözünüz arkada kalmasın” dedi. Ayşe Bülbül de askerlerin selam gönderdiği görüntüleri gözleri dolarak, izlerken “Yavrumu unutmadığınız için acısını hissettiğiniz için Allah’ım sizden razı olsun” diye konuştu.

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