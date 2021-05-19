Antalya'da kaldırımda bulduğu 60 bin liralık çeki sahibine ulaştırdı: İyi insanların eline geçmiş

Kumluca'ya bağlı Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak’ta bobinaj işleri yapan Abdullah Korkmaz (38), pazar günü pastaneden alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek için caddeye çıktı. Bu sırada Korkmaz, kaldırımda bir kağıt fark etti. Korkmaz, yerden aldığı kağıdın 60 bin TL'lik çek olduğunu gördü.

Pastaneye girip, çekin kendilerine ait olup olmadığını soran Korkmaz, olumsuz yanıt alınca sahibini aramaya başladı. Abdullah Korkmaz, sosyal medyadan fotoğrafını paylaştığı çekin sahibinin ayakkabıcılık yapan 45 yaşındaki Arif Bağrıyanık'a ait olduğunu öğrendi. Korkmaz, çeki, bulduğu yerdeki pastanede, Arif Bağrıyanık'a teslim etti.

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"İyi insanların eline geçmiş"

Çekin bulunduğu bölgeye yakın bir yerde ayakkabı dükkanı olduğunu ifade eden Arif Bağrıyanık, "Çeki cumartesi günü kaybettim. Akşam üzeri olması lazım. Arkadaşımdan, buradan dondurma almıştım. Çeki kaybettiğimin bir gün sonra farkına vardım. Arkadaşım bulmuş, sağ olsun. İyi insanın eline geçmiş. Teşekkür ederim Allah razı olsun. 10 yıldır esnaflık yapıyorum. Buranın çaprazında ayakkabı dükkanım var. Böyle bir şey hiç başıma gelmemişti" dedi.

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"İş yerimden bir ayakkabı hediye etmek istiyorum"

Çeki kaybettiğini anlayınca avukatıyla görüştüğünü anlatan Bağrıyanık, "Biz basit bir şey zannediyorduk ama çek iptal davası falan açılıyormuş. Avukatımla kaç defa görüştüm. Biraz uğraştım. Sonra çeki bulan arkadaşımız çekin asıl sahibi firma ile görüşmüş. Gerçek çeki kesenle görüşmüş. Oradan bize ulaştılar, 'çeki düşürmüşsünüz' diye. Abdullah Bey de arkadaşımız zaten. Sağ olsunlar Allah razı olsun hepsinden. 60 bin TL zarar etme riskimiz vardı. Çek iptal davası açacaktık. Biraz uğraşacaktık. Çeki bulan arkadaşımıza iş yerimden bir ayakkabı hediye etmek istiyorum" diye konuştu.

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'Çekin sahibiyim' deyip arayan olmuş

Çeki bulan Abdullah Korkmaz da şöyle konuştu:

"Pazar günü pastaneden dondurma alışverişi yaptığım esnada kaldırımda bir kağıt gördüm. Kâğıttan şüphelendim. İncelediğimde çek olduğunu fark ettim. Çekin sahibini bulmak için üzerini karalayıp sosyal medyada paylaştım. 'Çekin sahibiyim' deyip çok arayan oldu. Bazı güvenlik aşamaları koydum. Bu güvenlik aşamalarını Arif Bey doğruladı. Çek kendisinindir. Kendisine çekini vereceğim. Bizimki insanlık göreviydi. Görevimi yaptığıma inanıyorum."