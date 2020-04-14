Gündem Antalyada ağaçta asılı ip boynuna dolanan küçük kız yaşamını yitirdi
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Antalya'da ağaçta asılı ip boynuna dolanan küçük kız yaşamını yitirdi

Antalya'da bir kız çocuğu arkadaşlarıyla oynadığı sırada ağaçta asılı ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun babasının olay günü memleketi Şanlıurfa'da, tarım işçisi olan annesinin ise çalıştığı serada olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Bircan Eliş
Bircan Eliş

Serik ilçesi Çakallık Mahallesi'nde evde kimsenin olmadığı sırada arkadaşları ile evin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki Bircan Eliş, bahçedeki bir ağaçta bağlı iple sallanmak istedi.

İpin boynuna dolanmasıyla çocuğun nefessiz kaldığını görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve anne evde yoktu

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından küçük kızın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Çocuğun babasının olay günü memleketi Şanlıurfa'da, tarım işçisi olan annesinin ise çalıştığı serada olduğu öğrenildi.

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