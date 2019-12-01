Antalya'da bariyerlere çarpan lüks otomobil hurdaya döndü

Evi işaretlenen Alevi aile: Belediye başkan yardımcısı "Evinizi yıktırırım" demişti ondan şüpheleniyoruz

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan ve duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulan aile açıklama yaptı. Sabah kalktığında yazıyı gördüğünü söyleyen baba Bayram Şenal, “Gaziemir belediye başkan yardımcısı, 'elimde olsa evlerinizi yıktırırım' diyordu. 10-15 kişi ben ve oğlumun üzerine saldırdılar, darp ettiler. Raporlarımız, karakol tutanağımız da var. Ondan başka şüphelendiğim kimse yok” diye konuştu.