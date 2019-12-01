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Antalya haber: Bariyerlere çarpan lüks otomobil hurdaya döndü

Antalya'da bariyerlere çarpan lüks otomobil hurdaya döndü

Antalya'da D-400 karayolunun Kalkan-Kaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında lüks otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Yolda seyir halindeki bir kamyona da çarparak durabilen araç kullanılamaz hale geldi.
Yolda seyir halindeki bir kamyona da çarparak durabilen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaş’ın Kalkan Mahallesi’nde 10.30’da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan lüks otomobil hasar gördü. Kazada yabancı uyruklu sürücü yara almadan kurtuldu.

Lüks araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

D-400 karayolu Kalkan-Kaş istikametinde seyreden 34 CJE 567 plakalı lüks otomobil, sürücüsü Ukraynalı Mark F.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seyir Tepe yakınlarında bariyerlere çarptı. Yolda seyir halindeki bir kamyona da çarparak durabilen araç kullanılamaz hale geldi.

Yolda seyir halindeki bir kamyona da çarparak durabilen araç kullanılamaz hale geldi.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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