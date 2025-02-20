Antalya'da bir atölye ve depo yanmıştı: Milyonlarca liralık ürün ve araçlar kül oldu

Yangın, saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde otel ekipmanları satışı yapılan depodan alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada alevler deponun yanındaki mobilya atölyesine sıçradı. Hızla büyüyen yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, alevlerin sardığı 2 iş yeri kül oldu. Yangının sıçradığı 2 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle depoda bulunan malzemeler, depo içerisinde park halinde olan 2 kamyonet, 1 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Deponun yanında bulunan mobilya atölyesindeki makine ve malzemeler de tamamen yandı. Büyük alanda etkili olan yangın nedeniyle iş yerlerinde milyonlarca liralık zarar meydana gelirken, iş yeri sahipleri zarar görmeyen evrak ve malzemeleri dışarı çıkardı. 4 iş yerinin zarar gördüğü yangının üzerinden geçen 7 saate rağmen soğutma işlemleri devam ederken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.