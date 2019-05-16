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Gündem Antalyada gazeteciye darp
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ANTALYA

Antalya'da gazeteci İdris Özyol'a darp

Antalya'da gazeteciye darp

Antalya'da yerel olarak yayımlanan Akdeniz'de Yeni Yüzyıl gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İdris Özyol, iş çıkışı kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından darp edildi. Saldırganlar kaçarken Özyol, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi IHA
Darp edilen Özyol hastaneye kaldırıldı.
Darp edilen Özyol hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi.

Gazeteden çıkan İdris Özyol, 2 kişinin saldırısına uğradı. Çevreden kişilerin çığlıkları duyması üzerine şüpheliler kaçarken gazeteci Özyol, gazetedeki arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sol eli, göğüs kafesi, yüz bölgesi ve başında ağrılar hissettiğini belirten Özyol, ilk müdahalenin ardından röntgen odasına alındı.

Röntgende kırık olmadığı tespit edilen Özyol hastanede müşahede altına alındı. Polis darp olayını gerçekleştirip kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir anda saldırdılar

  • Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan gazete binasından sokağa çıktığı sırada iyi giyimli, 1.80 boylarında, esmer tenli 2 kişinin karşısından yürüyerek geldiğini, kişileri geçer geçmez birisinin ‘pardon’ diyince kendisinin de onlara dönerek baktığını anlatan İdris Özyol “Bir anda tekme ve yumruklarla saldırdılar, beni yere düşürdüler, vücudumun her yerine, yüzüme ve sol elime tekmelerle yumruklar attılar. Daha sonra ise kaçtılar.” dedi.

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