Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu. Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar kötü kokunun geldiği duvar dibindeki kumsal alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede cesedin İsa Lafcı'ya (45) ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sırasında Konyaaltı Sahili'ni dolduranların sahildeki cansız bedeni umursamadan denize girmeyi sürdürmesi ise dikkat çekti.