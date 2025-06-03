Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde korkunç bir manzara yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, duvar kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 45 yaşındaki İsa Lafcı’ya ait olduğu ortaya çıktı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu. Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlar kötü kokunun geldiği duvar dibindeki kumsal alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede cesedin İsa Lafcı'ya (45) ait olduğu tespit edildi.
Lafcı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Denize girmeyi sürdürdüler
Olay yerine Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Savcılık ve Olay Yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sırasında Konyaaltı Sahili'ni dolduranların sahildeki cansız bedeni umursamadan denize girmeyi sürdürmesi ise dikkat çekti.