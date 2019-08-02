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ANTALYA

Antalya'yı nem bulutları kapladı! Antalya hava durumu

Antalya'da sahillerde yoğunluk

Antalya'da nem oranının yüzde 74 ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler sahilleri doldurdu. Sarısu'dan 650 metre yükseklikteki Tünektepe'ye teleferikle çıkan yerli ve yabancı turistler ise bir yandan manzaranın keyfini çıkarırken bir yandan kentin üzerini örten nem bulutlarını görme fırsatı buldu.

Haber Merkezi AA
Turistler, kentin üzerini örten nem bulutlarını görme fırsatı buldu.
Turistler, kentin üzerini örten nem bulutlarını görme fırsatı buldu.

Antalya'da sıcak havada serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 74'e ulaştı.

Sıcak ve nemli havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahilinde denize girerek serinledi.

  • Sarısu'dan 650 metre yükseklikteki Tünektepe'ye teleferikle çıkan yerli ve yabancı turistler ise bir yandan manzaranın keyfini çıkarırken bir yandan kentin üzerini örten nem bulutlarını görme fırsatı buldu.

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