Gündem Antalyaya şehit ateşi düştü
ANTALYA

Antalya'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28) şehit oldu. Güler'in acı haberi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Antalyaya şehit ateşi düştü
Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.


Şehit Piyade Teğmen Güler'in bekar olduğu, cenazesinin kente getirildikten sonra Uncalı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.

İzmir'e şehit ateşi düştü: Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi ailesine verildi
GÜNDEM
İzmir'e şehit ateşi düştü: Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi ailesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Dört asker şehit oldu
GÜNDEM
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Dört asker şehit oldu

Hatay'a şehit ateşi düştü
GÜNDEM
Hatay'a şehit ateşi düştü

Malatya'ya şehit ateşi düştü
GÜNDEM
Malatya'ya şehit ateşi düştü
Her yer kızıla büründü

Her yer kızıla büründü

​Astım ve kronik hastalar için tehlike saçıyor.
Gaziantepte 10 plajlarda 200 TL

Gaziantep'te 10 plajlarda 200 TL

Lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi.
Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristler mağarada kıstırıldı

​MSB: Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

İstanbul'da eylem hazırlığı yapıyordu.

1974'ten sonra tekrar görüldü.

​Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: İşte ayrıntılar.

​'Şemsiye ile uçan adam' uzay yolcusu olmak istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.