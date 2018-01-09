Antik DNA’yı Türkler çözecek

Arkeologlar bu dönemin evrelerini Güneydoğu Anadolu’da Göbekli Tepe ve Çayönü gibi yerleşim bölgelerinde, Orta Anadolu’da ise Boncuklu Höyük, Aşıklı Höyük, Çatalhöyük gibi yerlerde izliyor.

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), ODTÜ’nün Neolitik dönemde Anadolu’da yaşamış bin 500 insana ait ilk DNA analizleri yaparak dönemin hala çözülemeyen şifrelerine ışık tutacak çalışması için 2,5 milyon avro bütçe tahsis etti. ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Somel, insanlığın yaşam biçiminde köklü değişikliklere yol açan Neolitik dönemi (yaklaşık M.Ö 10.000-7000) araştıracakları “Neogene” isimli projelerinde, arkeolog, biyolog ve antropologlar ile çalışacaklarını bildirdi.

DÖNEMİN SOSYAL YAPISINA IŞIK TUTACAK

Somel, bu kapsamda ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. İnci Togan tarafından 2012’de ODTÜ’de TÜBİTAK desteği ile Türkiye’nin ilk antik DNA laboratuvarının kurulduğunu belirtti. Somel, ODTÜ antik DNA ekibi olarak arkeolog Doç. Dr. Çiğdem Atakuman ve antropolog Prof. Dr. Yılmaz Erdal ile iş birliğini pekiştirerek Neolitik döneme ait hala cevaplanmayan pek çok soruya yanıt bulma amacıyla “Neogene Projesi”ni geliştirdiklerini bildirdi. Projelerine ERC tarafından 2,5 milyon avro bütçe verildiğini kaydeden Somel, 5 yıl sürecek projede genetik verilerin, antik DNA laboratuvar ekibi tarafından üretileceğini belirtti. Somel, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: “Neolitik döneme ışık tutacak araştırmada, 20 Neolitik Anadolu yerleşiminden yaklaşık bin 500 insana ait örnek, genetik içeriklerine göre DNA dizileme yöntemiyle taranacak. Bu şekilde, insan DNA’sı içeren ve içermeyen örnekler belirlenecek ve en fazla umut vaadeden 350 birey derinlemesine analiz edilecek. Analiz edilecek bu örnekler, bu coğrafyanın bugüne kadar bilinen en kapsamlı antik DNA çalışması olacak. Anadolu Neolitik yerleşimlerinde bina içi gömü geleneği çok yaygın. Aynı binada gömülmüş bireylerin genetik akraba olup olmadıklarının belirlenmesi, dönemin sosyal yapısına ışık tutacak.”