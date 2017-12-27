AÖL sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelinde gerçekleştirdiği açık lise sınavlarına katılan öğrencilerin meraklı bekleyişi son buldu. MEB tarafından 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilen AÖL 1. dönem sınavının sonuçları açıklandı. İşte AÖL sınav sonuçları ekranı ve detayları...

AÖL sınav sonuçları sorgulama

MEB tarafından 9-10 Aralık 2017 tarihinde yapılan AÖL sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına AÖL'ün resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılıyor.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/or... adresinden ulaşabilirsiniz.

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Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmıyor. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacak.

AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi ne zaman?

Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihini araştırmaya başladı. Fakat MEB 2017-2018 Açık Öğretim Lisesi iş takvimini yayınlamadığı için kayıt yenileme tarihinin ne zaman olacağı belli değil. AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihi belli olduğu zaman haberimizden öğrenebilirsiniz.