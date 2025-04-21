Apartman bahçesinde dehşet: Sekiz yavru kedi kesici aletle öldürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde yuvaları bulunan 8'i yavru 10 kedi, kesici aletle saldırıya uğradı. Yavru kediler ölürken, 2 anne kedi ise kaçarak kurtuldu.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, bir apartmanın bahçesinde 8 yavru kedinin öldürülmesine ilişkin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında soruşturma başlattı.
Olay, Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak'taki apartmanın bahçesinde meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bahçedeki kedileri beslemek için yuvalarına giden Müşerref Sabitoğlu, 8 yavrunun karın kısımlarına aldıkları kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gördü. Sabitoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.