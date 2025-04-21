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Kastamonu'da apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı

Kastamonu'da apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı

14:3721/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kastamonu'da apartmanı saran koku ihbarı üzerine ekiplerin girdiği evde, 28 yaşındaki hamile kadının cesedi bulundu. Hamile kadının, yapılan incelemesinde vücudunda bıçak izlerinin olduğu ve 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi.

Kastamonu'daki olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi.


Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.

İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. 

Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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