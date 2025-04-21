Kastamonu'da apartmanı saran kokunun ardından vahşet çıktı

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi.





Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.