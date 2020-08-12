Ardahan'da korkunç olay: Gömleğindeki ipi yakmak isterken alev aldı

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde oturan Sönmez ailesinin çocuğu olan 10 yaşındaki Fatih Sönmez, kolonya ile saçlarını düzeltmek istedi. Kolonyayı ellerine döken küçük çocuk yanlışlıkla giydiği gömleğe de bulaştırdı. Bu sırada gömlekteki ipi koparmak isteyen Sönmez, koparamayınca çakmakla ipi yakmaya çalıştı. Kolonyanın bulaştığı gömlek bir anda alev aldı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan anne Çiğdem Sönmez, koşarak küçük Fatih’in yanına gitti. Çocuğunun yandığını gören anne Sönmez, küçük çocuğun gömleğini yırtarak çıkardı.

GÜNDEM Ardahan'da korkunç olay: Çay yapmak isterken bir anda alevler içinde kaldı

İkinci derece yanık oluştu

Çocuğunun hayatını kurtaran anne Sönmez, durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler küçük Fatih’i Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sönmez, Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Küçük çocuğun çene ve göğsünde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.

GÜNDEM Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışan iki arkadaş kendilerini yaktı

“Yanan gömleğini yırttım attım”

Çocuğunun yandığını görünce düşünmeden müdahale ettiğini ifade eden anne Çiğdem Sönmez, “Fatih’i banyo yaptırdıktan sonra içeriye aldım. Sonra ben kapıya çıktım, peşimden Fatih’in bağırma sesi geldi. Kolonya üzerine dökülmüş, ateş düşmüş, o anda söndürmeye çalıştım. Üzerini yırttım, attım sonra da hortum takarak başından aşağıya suyu tutarak söndürdüm. Kolonya dökerek saçını taramak istemiş. Üzerine biraz fazla dökülmüş. O anda da giysisinde bir şey varmış üzerine ateş düşünce yanmış. Kibritle yakmış kendisini. Karnı yandı” diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Düdüklü tencere bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı

Gömleğindeki ipi yakarken yanlışlıkla kendini yaktığını ifade eden Fatih Sönmez ise, “Gömleğimde ip vardı sökülüyordu, kibritle ipi yakmaya çalıştım sonra üzerim alev aldı. İpi çektim kopmadı ben de yakmaya çalıştım ama üzerim alev aldı. Karnım yandı” şeklinde konuştu.