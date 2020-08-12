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Gündem Ardahanda korkunç olay Gömleğindeki ipi yakmak isterken alev aldı
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Ardahan'da korkunç olay: Gömleğindeki ipi yakmak isterken alev aldı

Ardahan’da 10 yaşındaki Fatih, ölümden döndü. Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk bir anda tutuştu. Faciadan dönülen olayda oğlunun yandığını gören anne, tişörtünü yırtarak çocuğu kurtardı. Hastanede tedaviye alınan talihsiz çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.
Çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde oturan Sönmez ailesinin çocuğu olan 10 yaşındaki Fatih Sönmez, kolonya ile saçlarını düzeltmek istedi. Kolonyayı ellerine döken küçük çocuk yanlışlıkla giydiği gömleğe de bulaştırdı. Bu sırada gömlekteki ipi koparmak isteyen Sönmez, koparamayınca çakmakla ipi yakmaya çalıştı. Kolonyanın bulaştığı gömlek bir anda alev aldı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan anne Çiğdem Sönmez, koşarak küçük Fatih’in yanına gitti. Çocuğunun yandığını gören anne Sönmez, küçük çocuğun gömleğini yırtarak çıkardı.

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İkinci derece yanık oluştu

Çocuğunun hayatını kurtaran anne Sönmez, durumu 112 Acil Sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler küçük Fatih’i Ardahan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sönmez, Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Küçük çocuğun çene ve göğsünde ikinci dereceden yanıklar oluştuğu belirtildi.

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“Yanan gömleğini yırttım attım”

Çocuğunun yandığını görünce düşünmeden müdahale ettiğini ifade eden anne Çiğdem Sönmez, “Fatih’i banyo yaptırdıktan sonra içeriye aldım. Sonra ben kapıya çıktım, peşimden Fatih’in bağırma sesi geldi. Kolonya üzerine dökülmüş, ateş düşmüş, o anda söndürmeye çalıştım. Üzerini yırttım, attım sonra da hortum takarak başından aşağıya suyu tutarak söndürdüm. Kolonya dökerek saçını taramak istemiş. Üzerine biraz fazla dökülmüş. O anda da giysisinde bir şey varmış üzerine ateş düşünce yanmış. Kibritle yakmış kendisini. Karnı yandı” diye konuştu.

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  • Gömleğindeki ipi yakarken yanlışlıkla kendini yaktığını ifade eden Fatih Sönmez ise, “Gömleğimde ip vardı sökülüyordu, kibritle ipi yakmaya çalıştım sonra üzerim alev aldı. İpi çektim kopmadı ben de yakmaya çalıştım ama üzerim alev aldı. Karnım yandı” şeklinde konuştu.

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