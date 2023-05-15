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Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorumsuzluğu nedeniyle her gün arıza yapan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi. Megakentin en işlek caddelerinden Vatan Caddesi'nde bir İETT otobüsünün arıza yapması nedeniyle trafik adeta kilitlendi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, arıza yapan otobüste bulunan yolcular da duruma tepki gösterdi.

18:26 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vatan Caddesi'nde arıza yapan İETT otobüsü trafiği kilitledi.

Vatan Caddesi'nde arıza yapan İETT otobüsü trafiği kilitledi.

İstanbulluların arızalanan İETT otobüsü çilesi bitmiyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vurdumduymazlığı sebebiyle sürekli arıza yapan İETT araçlarına bir yenisi daha eklendi.

Fatih ilçesinde bulunan Vatan Caddesi'nde bir İETT otobüsü arıza yaptı. İstanbul'un en işlek caddeleri arasında yer alan Vatan Caddesi'nde trafik, yaşanan arıza nedeniyle durma noktasına geldi.

Otobüste bulunan yolcular ise aracın arıza yapmasından dolayı duruma tepki gösterdi.



#İstanbul
#İETT
#Arıza
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Vatan Caddesi
36 dakika önce
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