Arızalanan İETT otobüsü Vatan Caddesi'ni kilitledi: Yolcular isyan etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Sınırlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarının, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde; 36.483 gram uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.