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Arkadaşlarıyla define arıyordu: Göçük altına kalıp hayatını kaybetti

Arkadaşlarıyla define arıyordu: Göçük altına kalıp hayatını kaybetti

10:292/05/2025, Cuma
DHA
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Muğla Bodrum'da 2 arkadaşıyla kaçak kazı yapıp define arayan Ali Yağar (49), göçük altında kalıp yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Güvercinlik Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, define aramak için ormana giden Ali Yağar ve yanındaki 2 arkadaşı, kazı yaptıkları sırada göçük meydana geldi. Yağar, toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


İki şüpheli gözaltına alındı

Ekipler tarafından göçük altından güçlükle çıkarılan Yağar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağar'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen diğer 2 şüpheli ise gözaltına alındı.






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