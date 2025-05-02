Arkadaşlarıyla define arıyordu: Göçük altına kalıp hayatını kaybetti

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Güvercinlik Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, define aramak için ormana giden Ali Yağar ve yanındaki 2 arkadaşı, kazı yaptıkları sırada göçük meydana geldi. Yağar, toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.