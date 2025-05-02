Kaçak kazıya suçüstü operasyon: 3 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle İslahiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.B., A.T. ve Ö.Y. isimli şüpheliler, kaçmaya çalışırken suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.