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Kaçak kazıya suçüstü operasyon: 3 şahıs yakalandı

Kaçak kazıya suçüstü operasyon: 3 şahıs yakalandı

09:482/05/2025, Cuma
IHA
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Gaziantep
Gaziantep

Gaziantep’te define aramak için izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde kazı malzemelerine el konulurken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te define bulmak için kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle İslahiye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.B., A.T. ve Ö.Y. isimli şüpheliler, kaçmaya çalışırken suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konulurken şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



#Gaziantep
#kaçak kazı
#emniyet
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