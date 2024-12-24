Armut koltuk kirasına 182 bin TL

Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği belgeler, fuar kapsamında yapılan harcamaların detaylarını ortaya çıkardı.





Fuar kapsamında alüminyum konstrüksiyonlu geçici yapıların kiralanması, montajı ve demontajı için 965 bin TL, konser alanında kullanılan armut koltukların kiralanması için ise 163 bin TL harcandı. Teknik altyapı ve sahne mobilyaları için belediye bütçesinden 35 milyon 116 bin TL, çim konserlerinin organizasyonu için 21 milyon 300 bin TL, sanatçı ücretleri ve diğer giderleri için ise 9 milyon 100 bin TL harcandığı belirlendi.





ETKİNLİKLERE AYRILAN MİLYONLARCA LİRA

Belediyenin 15 milyon 447 bin TL harcama yaptığı diğer fuar etkinlikleri ise daha da dikkat çekti. Cafe alanı için özel tasarım stant alımı ve montajına 2 milyon 890 bin TL, drone gösterisi organizasyonuna 4 milyon 198 bin TL, “Atlas Pavyonu” sergi organizasyonuna 1 milyon 200 bin TL ve Resim ve Heykel Müzesi sergi organizasyonuna 297 bin TL harcandı.





TEKNOLOJİK VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ

Gençlere yönelik etkinlikler için de bütçeler ayrıldı. Macera parkuru ve zeplin etkinlikleri 865 bin TL, Transformers cosplay organizasyonu 1 milyon 248 bin TL, “Future Dans” etkinliği 70 bin TL, bilgi yarışması organizasyonu 704 bin TL, artırılmış gerçeklik duvarı 748 bin TL, oyun geliştirme etkinliğinde yemek ve ikramlar için ise 577 bin 500 TL harcandı. Ayrıca Robot Sophia’nın fuara katılımı için harcanan 2 milyon 648 bin TL de kamuoyunda tartışmalara yol açtı.







