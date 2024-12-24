3 aydır 90 milyon TL’yi ödemedi: Eyüpsultan Belediyesi’ne haciz

CHP’li Eyüpsultan Belediyesi'nin katı atık toplama işlerini yürüten Taşsan Cihan İnşaat Şirketi, bu yıla ait 90 milyon TL alacağını tahsil edemediği için, belediyeyi icraya verdi. İcra yoluyla alacaklarını tahsil etmek üzere şirket adına Eyüpsultan Belediyesi’nin başkanlık binasına giden Avukat Erdal Avcı’ya icra memurları da eşlik etti. Belediye çalışanları ödeme yapılmayacağını belirtti.

BORCU ÖDEMEYİP YENİ İHALE YAPTILAR

Haciz işlemi öncesi açıklamalarda bulunan Avukat Avcı, şirketin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine iş bitiş tarihinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen belediyenin kendilerine bir ödeme planı sunmadığını söyledi. Şirketin uzun yıllardır hizmet verdiğini anlatan Avcı, belediyenin şirkete ödeme yapmadığı halde yeni bir ihale ilanına çıktığını vurguladı. Yeni ihalenin 118 milyon daha yüksek bir bedelle yapıldığını anlatan Avcı, “Üstelik araçların yüzde 30 sayısı da azaltıldı. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne aykırı hareket edilmiş oluyor. Biz de ihale dışı kaldık. Belediyenin 118 milyon yukarıya teklif veren bir firmaya yeni bir ihaleye verecek parasal gücü varsa benim müvekkilimin parasını neden ödemiyor” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE PARK SATMAYI TALEP ETMİŞ

Eyüpsultan Belediyesi’nden 90 milyonluk ödemenin yasal faiziyle birlikte ödemesini talep eden Avcı, “İcra takibi başlattık, bize Belediye Kanunu uyarınca belediyenin mal beyanını verdiler. Bu beyanda 4 tane parselin bildirimi yapıldı. Parsellerden 4 tanesi park. Yani vatandaşın kullanımında olan parklar, bunları satın borcunuzu karşılayın diyorlar. Vatandaşın kullanacağı alanları satışa çıkararak bizi kötü duruma düşürmeye çalışıyorlar. Sunulan bu teklifleri kabul etmedik ve belediyenin başkanlık binasını hacze geldik” şeklinde konuştu.

3 KERE ÖDEME İSTEDİK

Belediyeden alacaklı oldukları halde başkan ve başkan yardımcılarıyla görüştürülmediklerini dile getiren Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra müvekkilime yapılan ödemeler kesildi. Avukatı olarak 3 kez belediyeye gelerek, borcun ödenmesi gerektiğini söyledim. Müdürlerden ödeme şekillerine yönelik gelen teklifler ise şirketimizin mali sıkıntısını çözebilecek şekilde değildi. Kendilerine çok makul teklifler sunmamıza rağmen süreci ileriye taşımadıkları

için durum buraya kadar geldi.”

AKŞAM UZLAŞMA İSTEDİLER

Tüm gün haciz işlemlerine zorluk çıkaran belediye, akşam saatlerinde uzlaşmak istedi. Avcı, sonraki açıklamasında "Uzlaşma zemini var sanıyorum sonuca erdireceğiz" dedi.

Personel hacze direndi

Firmanın çöp toplama hizmetinin ödemesini yapmayan belediyeye karşın şirketin Avukatı Erdal Avcı memurlarla birlikte başkanlık binasına girerek hukuki olarak haciz yoluyla tutarı tahsil etmeye çalıştı. Binanın içine giren icra memurları ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Belediye çalışanları belediyedeki malzemelere haciz konulmaması için icra memurlarına direndi.







